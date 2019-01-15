Antalyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Her iki takım da 23 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak rövanş maçı öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak için mücadele edecek. bu heyecanlı maça kısa bir süre kala, yayıncı kanal ve saat bilgisi futbolseverlerin merak ettiği konu oldu. Peki, Antalyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İzmir temsilcisi Göztepe, son 16 turu mücadelesinde Antalyaspor'a konuk olacak. İşte, Antalyaspor Göztepe maçına dair detaylar...
Göztepe, bugün Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk karşılaşmasında Antalyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor ile Göztepe arasında Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka bugün saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak.
Göztepe'de henüz lisansı çıkartılmayan Serdar Gürler'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adama Traore, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Çinemre forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Lamine Gassama'nın durumu da maç saatinde belli olacak. Müsabakanın rövanşı 23 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.
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