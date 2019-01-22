Antalyaspor, Göztepe hazırlıklarını tamamladı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yarınki karşılaşmanın taktik provaları yapıldı.
Göztepe ile Antalyaspor, 3-3 biten ilk maçın rövanşında yarın saat 18.00'de Bornova Stadı'nda karşılaşacak.
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