Antalyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta?
Antalyaspor Gaziantep FK maçı ile bu hafta Süper Lig'de 12. haftanın kapanış mücadelesi oynanacak. Ligin geride kalan 11 haftasında 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puana ulaşan Gaziantep FK, 11 puanlı rakibi karşısında 3 puan hesapları yapıyor. Peki Antalyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta?
Son haftalardaki sakatlıklar nedeniyle kadrosunda zorunlu değişikliğe giden Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Antalya deplasmanında da kadro kurmakta zorlanacak. Muğdat Çelik ve Muhammed Demir'in sakatlığı nedeniyle forvet hattında oyuncusu bulunmayan Sumudica, sol bek hattında görev yapan ve sakatlığı bulunan Mehmet Erdem Uğurlu'nun aynı mevkisinde oynayan Junior Morais de sakatlar kervanına katıldı. Gaziantep ekibinde, görev alabilecek sol bek orjinli oyuncu bulunmuyor. Gaziantep FK'da orta saha oyuncusu Abdul-Aziz Tetteh de sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.
Antalyaspor ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında Antalyaspor'un karşı karşıya gelip mağlup edemediği herhangi bir ekip yok. Süper Lig'in son dört haftasında puan alamayan tek takım olan Antalyaspor, aynı zamanda kalesinde en fazla gol gören ekip konumunda. Süper Lig'in son altı haftasında sadece bir maç kazanabilen Gaziantep FK, tek galibiyetini deplasmandaki son karşılaşmada Ankaragücü'nü 2-1 yenerek aldı. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı tüm maçlarda gol yiyen tek takım Gaziantep FK. 2019/20 Süper Lig sezonunun ilk 11 haftasında en az hava topu kazanan üç takımdan ikisi Antalyaspor ve Gaziantep FK.
Antalyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta?
Antalyaspor Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Süper Lig'de şu ana kadar ceza sahası içinden en fazla gol yiyen takım Gaziantep FK. 2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların ilk yarılarında en fazla gol yiyen iki takımdan biri Antalyaspor. Gaziantep FK, Aatif Chahechouhe'nun Süper Lig kariyerinde karşılaştığı 30'uncu takım olacak. Şu an Süper Lig'de yer alan ekipler arasında Faslı oyuncunun gol atamadığı sadece iki rakibi var: Denizlispor ve Konyaspor. Gaziantep FK'nın Süper Lig'de attığı son yedi golün beşinde Patrick Twumasi'nin doğrudan katkısı var. Şu an Süper Lig'de görev yapan iki yabancı teknik adam bu maçta karşı karşıya geliyor.
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