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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.11.2019 - 18:35, Son Güncelleme:

Antalyaspor - Gaziantep FK: 1-1

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Antalyaspor - Gaziantep FK: 1-1

Süper Lig'in 12. haftasının kapanış maçında Antalyaspor, evinde Gaziantep'i konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Konuk takım 37'de Papy Djiloboji ile 1-0 öne geçerken 85'te Nazım Sangare eşitliği sağladı. Antalyaspor 12 puana yükselirken Gaziantep 16 puanla haftayı kapadı. Antalyaspor ligde Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep ise evinde Denizlispor'u ağırlayacak.

Stat: Antalya

Hakemler: Hüseyin Göçek , Abdullah Bora Özkara , Deniz Caner Özaral

Antalyaspor: Ferhat Kaplan , Nazım Sangare , Tarık Çamdal (Doğukan Sinik dk. 82 ?), Bahadır Öztürk (Serdar Özkan dk. 70 ), Celustka , Charles , Hakan Özmert , Chahechouhe , Ufuk Akyol , Amilton (Gustava Blanco dk. 40 ), Mukairu

Yedekler: Boffin, Diego, Salih Dursun, Fredy, Harun Alpsoy, Cissokho

Teknik direktör: Stjepan Tomas

Gaziantep: Günay Güvenç , Oğuz Ceylan , Djilobodji , Kana Bıyık , Tosca , Güray Vural , Jefferson , Diarra , Furkan Soyalp (Pawlowski dk. 77 ), Kayode (Kenan Özer dk. 87 ?), Twumasi (Chibsah dk.74 )

Yedekler: Lontigkin, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Taş

Teknik direktör: Marius Sumudica

Goller: Djilobodji (dk. 37) (Gaziantep FK), Sangare (dk. 83) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Furkan Soyalp, Jefferson, Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), Charles, Mukaıru (Antalyaspor)

 Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Hakan Özmert’in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Amilton’un sert şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

10. dakikada ceza sahası dışından Güray Vural’ın sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

23. dakikada Hakan Özmert’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Amilton’un sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

28. dakikada Furkan Soyalp’ın pasında ceza alanı solunda topla buluşan Güray Vural’ın ortasında Twumasi topu kontrol etti. Twumasi’nin sert şutu savunmada Bahadır Öztürk’e çarptıktan sonra üst direkten sonra kornere çıktı.

30. dakikada ceza alanı içine topla giren Mukaıru’nun sert şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.

37. dakikada kullanılan korner atışında Antalyaspor defansı topu uzaklaştıramadı. Ceza sahası içinde Twumasi’nin pasında topla buluşan Djilobodji’nin şutu ağlara gitti. 0-1

Antalyaspor - Gaziantep FK: 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Hakan Özmert’in sağ kanattan ceza alanı içine ortasında Djilobodji’nin uzaklaştırmak istediği top Tarık Çamdal’ın önünde kaldı. Tarık Çamdal’ın gelişine şutu üstten auta çıktı.

73. dakikada Serdar Özkan’ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Chahechouhe’nin şutu yandan auta gitti.

83. dakikada Doğukan Sinik’in sol kanattan ceza alanı arka direğine ortasında Nazım Sangare’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

90. dakikada Serdar Özkan’ın soldan kullandığı korner atışında Blanci topu, topuğuyla arka kale direği dibine aşırdı. Charles’in gelişine vuruşu yan kale direğine çarpıp auta çıktı.

Antalyaspor - Gaziantep FK: 1-1

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