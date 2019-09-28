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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.09.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Antalyaspor galibiyete odaklandı

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Antalyaspor galibiyete odaklandı

Antalyaspor, yarın sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçını kazanarak, bu sezon taraftarının önünde ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Antalyaspor yarın saat 16.30'da BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılayacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Bu sezon 5 maçta 1 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar 5 puan topladı. Lige Göztepe deplasmanındaki galibiyetle başlayan Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçını kazanarak, taraftarı önünde 3 puan almayı hedefliyor. Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, taraftarın tribünü doldurarak futbolculara destek olması için çağrı yaptı.

GALİBİYETLER 3 GOLLE GELDİ
Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 4 defa karşılaştı. Bu maçlardan ikisini kazanan Antalyaspor, galibiyetleri kendi sahasında aldı. Maçlardan biri beraberlik diğeri ise Yeni Malatyaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği iki Süper Lig maçını da rakip filelere üçer gol atarak kazandı.

GİZLİ SİLAH SERDAR ÖZKAN
Süper Lig'in ilk beş haftasında oynanan maçların ikinci yarılarında attığı 8 golle en fazla gol atan takım olan Yeni Malatyaspor, bu gollerin beşini son 15 dakikalarda kaydetti. Antalyaspor ise bu sezon Süper Lig'de rakiplerinden 28 çalımla, en az çalım yiyen takım olarak dikkati çekti. Antalyaspor'da performansıyla dikkati çeken Serdar Özkan, bu sezon takımının ataklarında 17 isabetli orta açtı. Bu sayıyla Süper Lig'de en fazla isabetli orta yapan oyuncu olan Serdar Özkan, aynı zamanda 12 şut pasıyla Antalyaspor formasıyla en fazla şut pası veren futbolcu unvanını aldı. Bu sezon beş maçta iki gol atan Serdar Özkan, altı golle tamamladığı 2013- 2014'ten bu yana hiçbir sezonda üç gole ulaşamadı.


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