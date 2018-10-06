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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
06.10.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Antalyaspor Galatasaray maçı, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sıralamayı yeniden belirleyecek. Antalyaspor'un kazanması halinde üst sıralara tırmanışını gerçekleştireceği karşılaşma, Galatasaray içinse liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırma anlamı taşıyacak. İki takımın aralarında oynadığı son 10 karşılaşmanın 6'sı berabere biterken, 3 maçın galibi ise Sarı Kırmızılı ekip oldu. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Antalyaspor Galatasaray maçı ile ligdeki dengeler yeniden değişecek. Sakatlığı devam eden Emre Akbaba, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'ın forma giyemeyeceği karşılaşmada, cezalı oyuncu bulunmuyor. Avrupa arenasında aldığı yarayı, Antalyaspor karşısında alacacağı galibiyetle tölere etmek isteyen Galatasaray, milli takım arasına moralli girmek istiyor. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Karşılaşma öncesinden bazı bilgiler

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 8.nci haftasında Antalyaspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. 6 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı olarak seyredilebilecek. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetirken, yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Galatasaray, rakibini mağlup ederek hem UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto yenilgisini unutturup milli takım arasına moralli girmeyi hem de liderliğini sürdürmeyi istiyor.

Eski Galatasaraylı futbolcu Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor ise ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan topladı. Haftaya 4. sırada giren kırmızı-beyazlı ekip, iyi performansını sürdürmenin peşinde.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Selçuk İnan da Antalyaspor müsabakasında süre alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki Bursaspor maçında cezalı olacak.

SON 3 DEPLASMAN MAÇINDA YENİLDİ

Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı.

Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.

LİGDE 45. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, bugün yapacakları maçla lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 44 maçın 26'sını Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların attığı 84 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 22 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 42 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.

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