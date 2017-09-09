Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Yenilediği kadrosuyla sezona etkili bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçını kazanan Galatasaray, Antalya deplasmanından da 3 puanla ayrılarak 4’te 4 yapmaya çalışacak. Ligde Kayserispor’u 4-1, Osmanlıspor’u 3-1 ve Demir Grup Sivasspor’u 3-0 yenen sarı-kırmızılı ekip 9 puanla zirvede yer alıyor.

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Antalya Stadı’nda 10 Eylül Pazar günü saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

FEGHOULİ KADRODA OLACAK MI

Sezonun ilk haftasında Beşiktaş’a 2-0 yenilen Antalyaspor ise daha sonra Teleset Mobilya Akhisarspor ile 2-2, Evkur Yeni Malatyaspor ile de 1-1 berabere kaldı. Akdeniz ekibi 2 puanla 15. sırada bulunuyor. Galatasaray’da sakatlığı geçen yeni transferden Sofiane Feghouli, görev verilmesi durumunda Antalyaspor maçında forma giyecek.

ANTALYASPOR GALATASARAY'I ZORLUYOR

Galatasaray, Süper Lig’de rakibi Antalyaspor’u son yıllarda yenmekte zorlanıyor. Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray’ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig’de Galatasaray ile yaptığı son 19 maçtan 12’sinde puan almayı başardı. İki takım arasındaki son 19 lig maçında Galatasaray 7, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 8 maç da berabere sonuçlandı.

LİGDE 43. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 42 maçın 25’ini Galatasaray, 7’sini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların attığı 80 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 43 gol kaydetti. Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde 3-1, deplasmanda da 3-2’lik skorlarla kazandı.