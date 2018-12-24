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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
24.12.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Antalyaspor Fenerbahçe maçı ile Spor Toto Süper Lig'de kapanış gerçekleşecek. 17 maçlık ligin ilk yarısında kötü sonuçlar alan ve teknik direktör değişikliği yaşayan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında üç puan için mücadele edecek. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinden bazı bilgiler

Antalyaspor Fenerbahçe maçı, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Sarı Lacivertli takımın puan tablosundaki yerini belirleyecek. Ersun Yanal'ın takımın başındaki ikinci mücadelesi olacak olan Antalyaspor Fenerbahçe maçı, futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilecek. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 17. Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 24 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadelenin yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugün 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 44 maçın 30'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi.
Fenerbahçe'nin 82 golüne, Akdeniz temsilcisi 37 golle karşılık verdi.
Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 4-1'lik skorlarla kazandı.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 22 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 6 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.
Antalya'da Fenerbahçe 29, ev sahibi ekip 20 gol attı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.
Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 44 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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