Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Antalyaspor Fenerbahçe maçı ile Spor Toto Süper Lig'de kapanış gerçekleşecek. 17 maçlık ligin ilk yarısında kötü sonuçlar alan ve teknik direktör değişikliği yaşayan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında üç puan için mücadele edecek. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinden bazı bilgiler
Antalyaspor Fenerbahçe maçı, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Sarı Lacivertli takımın puan tablosundaki yerini belirleyecek. Ersun Yanal'ın takımın başındaki ikinci mücadelesi olacak olan Antalyaspor Fenerbahçe maçı, futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilecek. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 17. Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 24 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadelenin yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.
Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugün 45. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 44 maçın 30'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi.
Fenerbahçe'nin 82 golüne, Akdeniz temsilcisi 37 golle karşılık verdi.
Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 4-1'lik skorlarla kazandı.
ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.
Rakibiyle Antalya'da yaptığı 22 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 6 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.
Antalya'da Fenerbahçe 29, ev sahibi ekip 20 gol attı.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.
Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.
Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 44 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle