Antalyaspor - Eyüpspor | Ziraat Türkiye Kupası
İstanbul'da 3-0 kazanan Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Eyüpspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı anbean Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Antalyaspor ile Eyüpspor arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-0 Antalya ekibi kazanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçını Kadir Sağlam yönetecek...
İklim şartları ve yoğun yağış nedeniyle Antalya Stadı zemininin korunması amacıyla yapılan değişiklik gereği, daha önce Antalya Stadı’nda oynanacağı açıklanan karşılaşmanın, Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi Stadı’nda yapılacağı açıklanmıştı.
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