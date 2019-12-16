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GeriFutbol "Antalyaspor-Eyüpspor" kupa rövanş maçının sahası değişti!
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Futbol
AA
16.12.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

"Antalyaspor-Eyüpspor" kupa rövanş maçının sahası değişti!

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"Antalyaspor-Eyüpspor" kupa rövanş maçının sahası değişti!

Antalyaspor ile Eyüpspor arasında yarın yapılacak Ziraat Türkiye Kupası beşinci tur ikinci maçının sahası değiştirildi.

Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, daha önce Antalya Stadı'nda oynanacağı bildirilen kupa maçının, iklim şartları ve yoğun yağış nedeniyle stat zemininin korunması amacıyla Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi Stadı'na alındığı kaydedildi.

Kumköy mevkisindeki sahada saat 14.30'da başlayacak maçta, kombine bileti olan taraftarların kartlarının geçerli olduğu, ayrıca bilet satışının yapılacağı belirtildi.

Antalyaspor, Eyüpspor ile oynadığı ilk karşılaşmayı deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

Antalyaspor-Eyüpspor kupa rövanş maçının sahası değişti

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