Antalyaspor - Denizlispor (Maç önü)
Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, sahasında Denizlispor'u konuk edecek ve Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşmayı Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan 3 boyutlu takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Amilton, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Serdar Özkan, Paul Mukairu
Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sapunaru, Zeki Yavru, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Rodallega, Barrow
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