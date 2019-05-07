Antalyaspor, Bursaspor'u konuk edecek! 2 eksik...
Antalyaspor’un Bursaspor ile sahasında oynayacağı maçta kart cezalısı Charles ile sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Salih Dursun forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında Antalyaspor, sahasında 10 Mayıs Cuma günü saat 20.30’da Bursaspor ile karşılaşacak.
Ligde 42 puanla 7’nci sırada yer alan Antalyaspor, düşme hattında 30 puanla 17’nci sıradaki rakibi ile oynayacağı maçı kazanarak Avrupa kupalarına katılma isteğini son haftaya kadar sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde Bursaspor maçı hazırlıklarına devam eden Antalyaspor’da yönetim, taraftara stadı doldurarak, karşılaşma boyunca takımı destekleme çağrısı yaptı.
Kırmızı beyazlıların sosyal medya hesaplarından bilet fiyatları ’Haydi büyük Antalyaspor taraftarı boş koltuk kalmasın’ sloganıyla duyuruldu.
Antalyaspor’un Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmada VIP 75, Batı 40, Doğu 20, Kuzey Kale 10, Güney Kale 10, Misafir tribünü de 13 liradan satışa çıktı.
Antalyaspor’da kart cezalısı Charles ile sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Salih Dursun, Bursaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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