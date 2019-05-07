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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
07.05.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Antalyaspor, Bursaspor'u konuk edecek! 2 eksik...

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Antalyaspor, Bursaspor'u konuk edecek! 2 eksik...

Antalyaspor’un Bursaspor ile sahasında oynayacağı maçta kart cezalısı Charles ile sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Salih Dursun forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında Antalyaspor, sahasında 10 Mayıs Cuma günü saat 20.30’da Bursaspor ile karşılaşacak.

Ligde 42 puanla 7’nci sırada yer alan Antalyaspor, düşme hattında 30 puanla 17’nci sıradaki rakibi ile oynayacağı maçı kazanarak Avrupa kupalarına katılma isteğini son haftaya kadar sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde Bursaspor maçı hazırlıklarına devam eden Antalyaspor’da yönetim, taraftara stadı doldurarak, karşılaşma boyunca takımı destekleme çağrısı yaptı.

Kırmızı beyazlıların sosyal medya hesaplarından bilet fiyatları ’Haydi büyük Antalyaspor taraftarı boş koltuk kalmasın’ sloganıyla duyuruldu.

Antalyaspor’un Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmada VIP 75, Batı 40, Doğu 20, Kuzey Kale 10, Güney Kale 10, Misafir tribünü de 13 liradan satışa çıktı.

Antalyaspor’da kart cezalısı Charles ile sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Salih Dursun, Bursaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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Antalyaspor, Bursasporu konuk edecek 2 eksik...

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