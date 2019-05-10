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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
10.05.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Antalyaspor Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Antalyaspor Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor, bu akşam ligde kalma mücadelesi veren ekiplerden Bursaspor'u konuk edecek. Bu önemli maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Antalyaspor Bursaspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Ligde kümede kalma savaşı veren Bursaspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile birlikte ateş hattına gerileyen ve haftaya 30 puanla 17. sırada giren yeşil beyazlılar, maçta galibiyet hedefliyor. İşte, Antalyaspor Bursaspor maçına ilişkin ayrıntılar...

Antalyaspor ile Bursaspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak. Bu kritik mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

BURSASPOR ÜSTÜN

İki takım bugüne kadar Süper Lig, 1inci Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere tüm kulvarlarda 52 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde ise Bursaspor rakibine üstünlük kurdu. Yeşil beyazlı ekip, 23 maçı kazanırken; Antalyaspor ise 16 kez galip geldi. 13 mücadelede ise taraflar puanları paylaştı. Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan karşılaşmayı ise kırmızı beyazlılar, 2-0 kazanmıştı.

DÜŞÜŞ ANTALYASPOR MAÇIYLA BAŞLAMIŞTI

Bursaspor, özellikle ligin ikinci yarısında yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekerken 17 maçta yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Yeşil beyazlı ekibin bu süreci ise yine bir Antalyaspor maçıyla başladı. İlk yarıda sahasında rakibine kaybeden Bursa temsilcisi, o günden bu yana ligde bir kez kazanırken; geride kalan maçlarda 8er beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bursaspor ayrıca ligde 7 maçtır da kazanamıyor.

3 MAÇTIR ANTALYA’DAN ELİ BOŞ DÖNÜYOR

Bugüne kadar Antalya deplasmanında 26 kez boy gösteren Bursaspor, 9 galibiyet alırken; 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Buradaki son galibiyetini 2013/14 sezonunda 2-1lik skor ile alan yeşil beyazlı ekip, 3 maçtır da Antalya deplasmanından eli boş dönüyor. Ayrıca Bursaspor, rakibiyle oynadığı son 7 maçında 5 kez mağlup olurken; aynı sayıda mağlubiyeti bundan önce rakibiyle karşılaştığı 27 maçta almıştı.

BURSASPOR’DA 3 EKSİK, 8 OYUNCU KART SINIRINDA

Bursasporda sakat ve cezalı oyuncuların yanı sıra pek çok oyuncu da kart sınırında yer alıyor. Barış Yardımcı ve Tunay Torun sakatlığı, Yusuf Erdoğan ise kart cezası nedeniyle bu zorlu randevuda forma giyemeyecek. Şans bulmaları halinde ise 8 oyuncudan Aytaç Kara, Ertuğrul Ersoy, Allano Lima, Tunay Torun, Aurelien Chedjou, Iasmin Latovlevici, Umut Meraş ve Ramazan Keskin kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular sarı kart dahi görmeleri halinde Göztepeye karşı oynayamayacak.

MORALLER BOZUK

Yeşil beyazlı ekip haciz skandalıyla çalkantılı günler geçirirken, takım otobüsü eski oyuncuları Furkan Özçalın avukatları aracılığıyla haczedildi. Camia bu duruma oldukça tepki gösterirken, futbolcular ise bu kriz anlarında maça konsantre olmaya çalışıyor. Bursaspor taraftarının kendilerine ayrılan deplasman tribününü yine dolduracağı öğrenilirken, yeşil beyazlı ekibin en büyük amacı bu maçı kazanarak Göztepe ile kader maçına hazırlanmak olacak.

TAKIMIN GOLCÜLERİ

Her iki takımın da bu maçta golcülerine büyük görevler düşecek. Bursasporda forvetlerin formsuzluğu üzerine gol yükünü sırtlayan Aytaç Kara 6 kez fileleri havalandırırken takımının da en golcü ismi konumunda. Forvetler Umut Nayir ve Diafra Sakhonun toplam gol sayısı ise yalnızca 6. Buna karşın Antalyasporun en golcü ismi Souleymane Doukara 10 kez rakip ağları sarsarken; Mevlüt Erdinçin de 9 golü bulunuyor.

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