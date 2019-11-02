Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler?
Antalyaspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig'de puan durumu yeniden belirlenecek. Antalyaspor karşısında çıktığı son 10 maçtan 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ile ayrılan Beşiktaş, galibiyet elde ederek şampiyonluk yarışına yeniden tutunmak istiyor. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı Antalya Beşiktaş maçı öncesinden muhtemel 11'ler ve diğer detaylar
Beşiktaş'ı konuk edecek olan Antalyaspor, Siyah Beyazlı takım ile Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek. Futbol otoritelerinin yakından takip edeceği Antalyaspor Beşiktaş maçı, Süper Lig'de puan durumuna doğrudan etki sağlayacak. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Antalyaspor Beşiktaş maçı öncesi muhtemel 11'ler ve detaylı bilgiler
ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?
Süper Lig'in 10. Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. 02 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan karşılaşmayı Cüney Çakır yönetecek.
MUHTEMEL 11'LERDE KİMLER VAR?
Antalyaspor: Boffin, Celutska, Bahadır, Diego, Sangare, Charles, Chico, Ufuk, Aatıf, Doğukan, Mukairu
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Lens, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Umut
BURAK YILMAZ KADRODA
Beşiktaş'ta sakatlığı düzelen tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Antalyaspor'la oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı'nın son antrenmanda takımla ısındıktan sonra özel programı dahilinde çalışan Burak'ın Antalyaspor maçı kadrosuna alındığı belirtildi.
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Caner Erkin ile sakatlıkları bulunan futbolcular Georges-Kevin N'Koudou, Douglas Pereira dos Santos ile Dorukhan Toköz kadroda yer almadı. Teknik direktör Avcı, Orkan Çınar'a da kadroda yer vermedi.
Beşiktaş'ın 21 kişilik kafilesinde şu isimler bulunuyor:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby
BEŞİKTAŞ İLE ANTALYASPOR, SÜPER LİG'DE YARIN 47. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK
İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 46 lig karşılaşmasının 32'sini Beşiktaş, 5'ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.
Siyah-beyazlıların attığı 102 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 40 gol kaydetti.
Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, ligde Beşiktaş'a Vodafone Park'ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu. İkinci devre Antalya'da oynanan maçı ise Beşiktaş 6-2 kazandı.
ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.
Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 23 lig maçının 14'ünde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 54 kez havalandırdı, kalesinde ise 29 gol gördü.
SON 3 MAÇTA 7 PUAN
Beşiktaş, son 3 haftadaki performansıyla toparlanma sinyalleri verdi.
Ligin ilk 6 haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen siyah-beyazlı ekip, son 3 maçında ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti.
Sezonun ilk 6 maçında kalesinde 12 gol gören Beşiktaş, iyi sonuçlar aldığı son 3 karşılaşmada kalesini gole kapadı.
DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET
Beşiktaş, ligdeki deplasman maçlarında uzun süredir galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor.
Dış sahadaki son galibiyetini geçen sezon Demir Grup Sivasspor'u 29. haftada 2-1 mağlup ederek alan siyah-beyazlı takım, deplasmandaki son 6 karşılaşmada galibiyet alamadı. Söz konusu maçlarda sadece bir kez berabere kalabilen ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, bir puan elde edebildi.
Demir Grup Sivasspor galibiyetinin ardından geçen sezon Galatasaray'a 2-0 ve Trabzonspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk deplasman maçında ise Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup oldu. Dış sahadaki Gaziantepspor (2-3) ve Trabzonspor (1-4) maçlarını da yitiren Beşiktaş, son deplasman karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalarak uzun bir aradan sonra puan almayı başardı.
Siyah-beyazlı ekip, galibiyet alamadığı 6 deplasman maçında 4 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.
CANER ERKİN CEZALI
Beşiktaş'a sarı kart cezalısı Caner Erkin, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
Bu sezon Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü maçlarında sarı kart gören Caner, geçen haftaki Galatasaray karşılaşmasında da kart görerek cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Douglas Pereira Dos Santos, Georges N'Koudou ve Dorukhan Toköz'ün yanı sıra son antrenmanda özel program dahilinde çalışan Burak Yılmaz'ın yarınki maçta oynamaları beklenmiyor.
VİCTOR RUİZ VE NECİP UYSAL KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta üçer sarı kartları bulunan Victor Ruiz ile Necip Uysal, sarı kart sınırında bulunuyor.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan ve Antalyaspor maçı kadrosunda yer alması beklenen Ruiz'in yanı sıra Necip Uysal, yarın da kart gördükleri takdirde 11. haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.
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