Beşiktaş ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 43 lig karşılaşmasının 30'unu Beşiktaş, 4'ünü Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 92 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 34 gol kaydedebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Beşiktaş 2-0 galip geldi.

Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Antalyaspor Beşiktaş maçı 21 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.



Beşiktaş, son 27 maçta sadece 1 kez yenildi

Rakibiyle Süper Lig'de yaptığı son 18 karşılaşmadan 15'ini kazanan Beşiktaş, son 27 müsabakadan ise sadece birini yitirdi. Antalyaspor'a 1997-1998 sezonunun ikinci yarısında, 3 Mayıs 1998'de İstanbul'da yapılan maçta 1-0 mağlup olan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 27 müsabakanın 21'ini kazandı, 5'inde berabere kaldı, sadece 2013-2014 sezonunun ilk yarısında Antalya'daki randevuda 2-0 kaybetti. Rekabetteki son 6 maçı yitirmeyen Beşiktaş, son 4 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Antalya'daki maçlar



Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 21 lig maçının 12'sinde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 46 kez havalandırdı, kalesinde ise 26 gol gördü. Geçen sezon Antalya'daki müsabaka golsüz sona erdi.

İki takım arasındaki istatistikler

İki takım Süper Lig'de 43 kez karşı karşıya gelirken, Beşiktaş bu maçların 30'undan galip ayrıldı ve sadece dört kez yenildi. Beşiktaş, Antalyaspor ile oynadığı son 27 lig maçının sadece birini kaybetti ve son altı maçtır rakibine yenilmiyor. Son dört lig maçında rakibinden gol yemeyen Kara Kartallar, toplamda ise 24 lig maçında rakibine karşı kalesini gole kapattı. Antalya deplasmanında çıktığı son üç maçın sadece birini kazanabilen Beşiktaş, bundan önceki 11 maçta yenilgi yüzü görmemişti.

Antalyaspor, Süper Lig'de 11 maçtır kalesini gole kapatamıyor. Bu, ligde halen devam eden en uzun seri. Antalyaspor aynı zamanda iç sahada oynadığı son 14 lig maçının 13'ünde ve son altı maçta kalesini gole kapatamadı. Süper Lig'deki son 12 maçında üç kez mağlup olan Beşiktaş, aynı sayıda yenilgiyi ondan önceki 39 maçta elde etmişti. Beşiktaş, ligde üç maçtır deplasman galibiyeti elde edemiyor. Bu, Şenol Güneş döneminde galibiyetsiz geçen en uzun deplasman serisi. Kara Kartallar, en son 2013/14 sezonunda Slaven Bilic yönetiminde arka arkaya beş deplasman maçında glaip gelememişti. Şenol Güneş teknik direktör olarak Hamza Hamzaoğlu ile karşı karşıya geldiği beş Süper Lig maçında da yenilgi yüzü görmedi. Bu sezon ligde sadece iki takımın gole çevirme oranı Beşiktaş ve Antalyaspor'dan daha düşük. Beşiktaş bu sezon ligin en fazla şut çeken takımı. Antalyaspor ise bu sezon kalesinde en fazla şut gören üçüncü takım.Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonuna giren takım. Beşiktaş bu sezon ligde gol beklentisi en yüksek takım konumunda. Ancak toplamda 29 gol atabilen siyah beyazlıların elde ettiği 8.3'lük bu fark, ligdeki en yüksek fark oldu. Antalyaspor, Süper Lig'de aleyhine en uzun süredir penaltı çalınmayan takım. Beşiktaş ise deplasmandaki son iki golünü penaltılardan buldu. Beşiktaş'ın ligde attığı son üç golün ikisi Alvaro Negredo'dan geldi. Maicon, bu sezon Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazanan üçüncü oyuncu. Antalyaspor'un bu sezon ligde topladığı 17 puanın dokuzu, Samuel Eto'o'nun attığı gol ve yaptığı asistlerden geldi.