Antalyaspor - BB Erzurumspor
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda BB Erzurumspor'u konuk edecek. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Antalyaspor: Boffin, Nazım, Celutska, Diego, Cissokho, Amilton, Charles, Doğukan, Hakan, Freddy, Mevlüt
Erzurumspor: Sehic, Hakan, Schwehlen, Kanstrup, Tolga, Taylan, Kone, Eduok, Obertan, Sunu, Opseth
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