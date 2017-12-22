Kırmızı-beyazlı ekip, taktiksel çalışmalar yaptı. Ligin 16. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o'nun fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı salonda çalıştı. Antalyaspor, ilk bu akşamın son haftasında bu akşam Aytemiz Alanyaspor'u saat 20.00'de konuk edecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Antalyaspor, Süper Lig'de ilk bu akşamın son haftasında bu akşam Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Antalya Stadı'nda oynanacak. 17. hafta açılış mücadelesini, hakem Serkan Çınar yönetecek. Kırmızı-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda ilk kez Süper Lig'e yükselen Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig'de daha önce iki kez rakip oldu.

Antalyaspor Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Antalyaspor Aytemiz Alanyaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak



Antalyaspor 5, rakibi 4 haftadır kazanamıyor



Ligde 14 puanla 16. sırada yer alan Antalyaspor, geride kalan 16 hafta sonunda 3 galibiyet elde etti, 5 maçtan beraberlikle ayrıldı, 8 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu. Antalyaspor, ligdeki son beş karşılaşmada hanesine üç puan yazdıramadı. Ligdeki en son galibiyetini 11. hafta mücadelesinde konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u karşı 2-1'lik skorla alan kırmızı-beyazlılar, daha sonraki karşılaşmalarda Atiker Konyaspor'la deplasmanda (1-1) berabere kaldı, Fenerbahçe'ye sahasında (0-1) yenildi, Trabzonspor'a deplasmanda (3-0) mağlup oldu. 15. haftada konuk ettiği Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, 16. haftada deplasmanda Medipol Başakşehir'e 4-1 yenildi.

5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet ile 18. puanla ligde rakibinin üç sıra üstünde yer alan ve 4 haftadır kazanamayan Aytemiz Alanyaspor ise ilk yarıda şu ana kadar deplasmanda oynadığı 8 maçtan 4'ünü kaybetti, 1'inde beraberlik elde etti, 3'ünü ise galip tamamlamayı başardı.



Takımlardaki eksikler



Antalyaspor'da Samuel Eto'o, Salih Dursun, Johan Djourou, Sandro ile Danilo'nun sakatlıkları sürüyor. Geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında sakatlanıp takımdan ayrı salonda çalışmalarını sürdüren Kamerunlu yıldız oyuncu Eto'o'nun, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Antalyaspor'da William Vainqueur, Chico, Maicon Marques ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor'da ise sarı kart cezalısı Isaac Sackey, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Turuncu-yeşilli ekipte sakatlıkları süren Welinton Souza Silva ile Mbilla Etame'nin de bu karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Aytemiz Alanyaspor'un golcü futbolcusu Vagner Love, Welinton ile sarı kart cezası sınırında yer alıyor.

İki takım Süper Lig'de iki kez karşı karşıya geldi. Bu iki maçta taraflar birer galibiyet alırken, iki karşılaşma da 2-1 bitti.

Antalyaspor ligde beş maçtır galibiyete hasret. Antalyaspor ligde 10 maçtır kalesini gole kapatamıyor; bu maçlarda ortalama 2,2 gol yedi. Ligde dört maçtır galibiyet alamayan Alanyaspor; öncesindeki son dört maçta ise bir kez yenilmişti. Ligde oynadığı son 10 iç saha maçında iki kez yenilen Antalyaspor, bu karşılaşmaların sadece birinde gol yemedi. Alanyaspor ligde oynadığı son beş dış saha maçında bir galibiyet alabildi ve son iki deplasmanda gol atamadı. Alanyaspor bu sezon ligde maç başına en fazla sahipsiz top kazanan takım; Antalyaspor ise bu alanda sondan dördüncü sırada.

Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin tamamını ceza sahası içinden bulan iki takımdan biri Antalyaspor. Samuel Eto'o, Süper Lig'de Alanyaspor'a karşı forma giydiği iki maçta iki gol attı. Eto'o bu sezon ligde dokuz gole katkıda bulundu. Antalyaspor'un attığı 16 golün %56.3'üne direkt katkı yapan Kamerunlu, bu sezon Süper Lig'de takımının gollerine en yüksek yüzdeyle katkı veren oyuncu.