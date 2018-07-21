Antalyaspor, Aly Cissokho’yu aldı
Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor’un deneyimli sol beki Aly Cissokho ile anlaştı.
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer döneminin en sessiz takımlarından biri olan Antalyaspor, sol bek takviyesini Süper Lig’den yaptı.
Kırmızı-Beyazlılar, Yeni Malatyaspor’dan Aly Cissokho’yla anlaşmaya vardı. Tecrübeli savunmacı, Yeni Malatyaspor’la yollarını resmen ayırır ayırmaz yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.
Geçen sezon Olympiakos’tan Malatya’ya gelen Cissokho özellikle Erol Bulut’un takımın başına gelmesiyle iyi performans göstermişti. (Fanatik)
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