Antalyaspor, Aly Cissokho‘nun transferini bitirdi!
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’dan sol beke transfer geldi.
Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor’un deneyimli sol beki Aly Cissokho ile anlaşma sağladı. Cissokho’nun Sarı siyahlı takımın kampından ayrıldığı öğrenildi.
Kariyerinde Liverpool, Aston Villa ve Lyon gibi kulüpler bulunan tecrübeli futbolcunun Antalyaspor’a imza atması bekleniyor. (Ajansspor)
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle