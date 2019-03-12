Antalyaspor - Alanyaspor maçının başlama saati değişti
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Antalyaspor - Alanyaspor karşılaşmasının başlama saati değişti.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının gün ve saatinde değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, karşılaşmanın 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00'a alındığı belirtildi.
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