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Futbol
12.12.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Antalyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Antalyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda kondisyon çalışması ve taktik ağırlıklı antrenman yaptı. Antalyaspor kafilesi antrenmandan sonra Alanya'ya gitti.

Ligde 7. sırada yer alan Alanyaspor, 16. sırada bulunan Antalyaspor'u yarın ağırlayacak. Maç saat 20.30'da yapılacak.

Süper Lig’de Akdeniz derbisi Alanyaspor ile Antalyaspor...
Süper Lig’de Akdeniz derbisi! Alanyaspor ile Antalyaspor...

Antalyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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