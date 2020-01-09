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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 19:10,Son Güncelleme:/

Antalyaspor 4-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

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Antalyaspor 4-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Antalyaspor, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Antalyaspor, kamp yaptığı otelin sahasında TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.

Antalya ekibine galibiyeti getiren golleri 16 ve 20. dakikalarda Amilton, 43. dakikada Blanco ve 73. dakikada Mukairu attı.

Kırmızı-beyazlılar bu mücadelede sahaya, Ferhat, Bünyamin, Celustka, Chico, Kudriashov, Yekta, Ufuk, Amilton, Chahechouhe, Doğukan ve Gustavo ilk 11'iyle çıktı.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


MevzuBahis | 8-9-10 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden bahis uzmanı Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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