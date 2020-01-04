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Futbol
DHA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 14:31,Son Güncelleme:/

Antalyaspor 22 futbolcuyla oynadı

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Antalyaspor 22 futbolcuyla oynadı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk devresinde Antalyaspor, 17 maçta 22 futbolcuya şans tanıdı. Futbolculardan en fazla görev yapan Nazım Sangare 17 maçın tamamında 1530 dakika forma giydi, en az süre oynayan Harun Alpsoy ise 9 dakika sahada kaldı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk devresindeki 17 maçta Antalyaspor'da 22 futbolcu sahada görev yaptı. Kırmızı beyazlılarda tüm maçlarda ilk 11'de başlayıp, 90 dakika görev alan tek futbolcu Nazım Sangare oldu. Antalyspor'da Nazım Sangare'nin ardından Celustka 1336 dakika, Ufuk Akyol 1306 dakika, Diego 1260 dakika, Charles 1036 dakika, Aatif Chahechouhe 1022 dakika oyunda kaldı.

Antalyaspor'da sahada en az süre alan futbolcu ise 9 dakika ile Harun Alpsoy oldu. Antalyaspor'da forma giyen diğer oyuncuların sahada kaldığı süre ise şöyle:

"Hakan Özmert 988, Gustavo 937, Mukairu 917, Bahadır Öztürk 893, Amilton 835, Boffin 810, Serdar Özkan 730, Ferhat Kaplan 720, Eren Albayrak 667, Doğukan Sinik 620, Chico 445, Tarık Çamdal 276, Fredy 190, Dala 166, Salih Dursun 70."

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Antalyaspor 22 futbolcuyla oynadı


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