Antalyaspor 2-2 MKE Ankaragücü (Maç Özeti)
Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi. Antalyaspor'un gollerini 23. dakikada Chico ile 80. dakikada Gustavo kaydetti. MKE Ankaragücü'nün sayıları ise 56. dakikada Canteros ile 90+4. dakikada Kitsiou'dan geldi.
Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 2
Stat: Antalya
Hakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Aleks Taşcıoğlu
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak, Serdar Özkan (Dk. 66 Mukairu), Hakan Özmert (Dk. 86 Salih Dursun), Chico, Amilton, Chahechouhe (Dk. 57 Doğukan Sinik), Leschuk
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Pazdan, Kulusic, Alihan Kubalas (Dk. 83 Alper Önal), Pinto, Kitsiou, Sedat Ağçay (Dk. 86 Aydın Karabulut), Faty (Dk. 73 Moke), Canteros, İlhan Parlak
Goller: Dk. 23 Chico, Dk. 80 Leschuk (Antalyaspor), Dk. 56 Canteros, Dk. 90+4 Kitsiou (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 16 Amilton, Dk. 65 Doğukan Sinik (Antalyaspor), Dk. 45 Canteros, Dk. 51 Kulusic, Dk. 90 4 Alper Önal (MKE Ankaragücü)
ANTALYASPOR 1-1 MKE ANKARAGÜCÜ MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ (İLK YARI)
1. dakikada Faty'nin defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen İlhan Parlak, ceza sahasında kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kaldı. İlhan Parlak'ın bekletmeden şutunda, kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kontrol etti.
23. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sağ taraftan Hakan Özmert ile kullandığı köşe atışında, ön direğe doğru hareketlenen Diego'nun kafayla aşırttığı topu arka direkteki Chico, altıpas içinden filelere gönderdi: 1-0
56. dakikada başkent ekibi skora eşitliği getirdi. Kitsiou'nun pasında topla buluşan Canteros, ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-1
79. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından sert şutunda, top yan direğe çarparak dışarıya çıktı.
80. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha öne geçti. Hakan Özmert'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Leschuk, kafayla topu kaleci Korcan Çelikay'ın sağından filelere gönderdi: 2-1
90+4. dakikada konuk ekip, skoru 2-2'ye getirdi. Canteros'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Nazım Sangare'den seken topu önünde bulan Kitsiou, meşin yuvarlağı filelere yolladı.
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