Antalyaspor 0-3 Göztepe | Maçın golleri ve özeti
Antalyaspor ile Göztepe, 18. hafta mücadelesinde Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Göztepe, rakibini 3-0 ile mağlup etti ve son 3 haftada 2. galibiyetini aldı. Antalyaspor'un kazanamama serisi ise 11 maça çıktı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Halil Akbunar, 36'da Serdar Gürler ve 45+2'de Soner Aydoğdu kaydetti. Antalyaspor'da 85. dakikada Angelo kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Göztepe, 26 puanla 8. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 14 puanla 16. sırada kaldı.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
Süper Lig 18. hafta maçında Göztepe, deplasmanda Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
11. dakikada Leschuk'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
16. dakikada Göztepe öne geçti. Soner Aydoğdu'nun sol kanattan ön kale direği hizasına ortasında, kaleci Boffin'den önce topa dokunan Halil Akbunar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
36. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Halil Akbunar'ın sağdan ortası sonrası altıpas içinde topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, meşin yuvarlağa kaleci Boffin müdahale etti. Dönen topu tamamlayan Serdar Gürler, takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.
45 3. dakikada orta sahada Charles'tan topu kaparak hızla ilerleyen Napoleoni'nin pasıyla ceza sahasında buluşan Soner Aydoğdu, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.
Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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