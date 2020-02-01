Antalyaspor 0-0 Konyaspor (Maç Özeti)
Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Konuk takım Konyaspor, 45+2. dakikada Antalyaspor ağlarını sarstı ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve gol değeri kazanmadı. Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 19'a yükseltti ve 14. sıradaki yerini korudu. Puanını 18'e çıkaran Antalyaspor ise 15. basamakta kaldı.
Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.
Stat: Antalya
Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Ok, Süleyman Özay
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Veysel Sarı, Fredy, Yekta Kurtuluş (Dk. 69 Charles), Sinan Gümüş (Dk. 79 Doğukan Sinik), Leschuk (Dk. 64 Amilton), Mukairu
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Anicic, Guilherme, Shengelia (Dk. 74 Hurtado), Volkan Fındıklı, Jonsson, Milosevic, Miya (Dk. 55 Robert Mak), Thuram (Dk. 85 Bajic)
Sarı kartlar: Dk. 70 Bünyamin Balcı, Dk. 73 Veysel Sarı, Dk. 90+3 Charles (Antalyaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Fredy'nin uzun topunda defansın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Sinan Gümüş, topa kafayla vurmak istedi. Bu sırada öne çıkan kaleci Serkan Kırıntılı, topu çift yumrukla uzaklaştırdı.
13. dakikada Miya'nın pasında kaleyi karşıdan gören noktada ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic'in vuruşunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
22. dakikada Fredy'nin ortasında kaleciyi de aşan topla arka direkte buluşan Sinan Gümüş, meşin yuvarlağı kale önüne çevirdi. Boşta kalan topu Konyasporlu oyuncular uzaklaştırdı.
26. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Jonsson'un ön direkten penaltı noktasına sektirdiği topa iyi yükselen Anicic kafayla vurdu. Kaleciyi aşan meşin yuvarlağı Antalyasporlu Bünyamin Balcı, çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
48. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Chico'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
73. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin ortasında Volkan Fındıklı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
90+2. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında Milosevic'in sert vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 0-0 berabere bitti.
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