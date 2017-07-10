Antalya'nın galibi belli oldu!

Netmarble Games, Türkiye’nin en sevilen mobil oyunu Paramanya’nın, Türkiye Paramanya Turu’nun Antalya ayağını 2 Temmuz 2017 Pazar günü gerçekleştirdi. 29 oyuncun yarıştığı turnuvanın galibi ise heyecanlı ve çekişmeli maçların sonucunda, Aysu Ayrancı oldu.
Deneyimli Paramanya oyuncularının galibiyet için yarıştığı turnuvaya Antalya’nın popüler mekanlarından Henry Jones Cafe ev sahipliği yaptı. Antalyalı Paramanya’cıların kozlarını paylaştığı turnuvada, birinci gelen oyuncu 2000 Elmas kazanırken, 2’nci 1000 Elmas ile ödüllendirildi. Turnuvanın Antalya ayağında birinci olan Aysu Ayrancı, Eylül ayında İstanbul’da düzenlenecek Paramanya Büyük Şampiyonası’nda yarışmaya da hak kazandı.
8 şehir, toplam 10.000 TL ödül havuzu
6 milyonun üstünde kullanıcıya sahip Paramanya oyununa olan ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, Gaziantep, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Trabzon, İzmir ve İstanbul olmak üzere 8 şehirde Türkiye Paramanya Turu’nu düzenliyor. Toplam ödül havuzunun 10 bin TL’ye ulaştığı 2017 finallerine katılmanın yolu Türkiye Paramanya Turu’nda başarılı olmaktan geçiyor.
Türkiye’nin 1 numaralı mobil oyunu
Ücretsiz indirme, Türkçe seslendirme, tüm mobil cihazlara uyumluluk gibi özelliklerin yanı sıra Paramanya, oyunculara zarları yuvarlayıp ister arkadaşlarıyla ister aileleriyle dünyayı turlama fırsatı sunuyor. Ayrıca oyunda bulunan 10 adet birbirinden farklı harita, yepyeni karakter kartları ve aksesuarlarla eğlence hiç bitmiyor.