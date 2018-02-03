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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerAntalya'daki çılgın maçta 4 gol, 1 penaltı, 1 kırmızı kart!
Spor Arena Antalya'daki çılgın maçta 4 gol, 1 penaltı, 1 kırmızı kart!
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Sıradaki Haber: Bursaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? İşte maçın istatistikleri

Spor Arena
03.02.2018 - 17:57, Son Güncelleme:

Antalya'daki çılgın maçta 4 gol, 1 penaltı, 1 kırmızı kart!

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u Deniz Kadah ve El Kabir'in attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Yeni Malatyaspor'un tek golünü Aytaç Kara kaydetti. Antalyaspor puanını 21'e yükseltirken, Evkur Yeni Malatyaspor 26 puanda kaldı.

Öte yandan 51. dakikada Chebake kırmızı kart gördü ve Evkur Yeni Malatyaspor, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Gol dakikaları

9'uncu dakikada Nazım'ın sağ kanattan kullandığı taç atışında ceza sahasında topla buluşan Maicon, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Doria'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi. Deniz Kadah'ın kullandığı atışta top filelerle buluştu: 1-0.

45'inci dakikada sağ kanattan Pereira'nın yerden ortasında ceza sahasında topla buluşan Boutaib, Aytaç'a pas verdi. Altı pas çizgisinden bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ferhat'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-1.

66'ncı dakikada Nazım'ın sağ kanattan ortasında Evkur Yeni Malatyaspor savunmasından seken topa ceza sahası dışından Celustka vurdu. Celustka'nın şutunda defanstan seken top yan kale direğinden oyun alanına döndü. Altıpas çizgisi üzerinde topla buluşan Deniz Kadah'ın şutu gol oldu: 2-1.

Uzatma dakikalarında Doukara'nın ara pasında ceza sahasının sol tarafından topla buluşan El Kabir'in ceza alanına girdikten sonra çektiği şutta top filelerle buluştu: 3-1.

STAT: Antalya
HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)
ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan (xx)- Celustka (xx), Sakıb Aytaç (xx), Diego Angelo (xx), Nazim Sangare (xxx), Zeki Yıldırım (xx), Charles (xx), Richard Danilo (xx) (Dk. 46 El Kabir xx), Maicon Marques (xx)(Dk. 85 Souleymane Doukara), Emre Güral (xx)(Dk. 76 Hakan Özmert xx), Deniz Kadah (xxx)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir (xx)- Issam Chebake (xx), Sadık Çiftpınar (xx), Aly Cissokho (xx) (Dk. 86 Buğra Çağıran), Doria Macedo (xx), Murat Yıldırım (xx), Micheal Pereira (xx)(Dk. 75 Eren Tozlu xx), Aytaç Kara (xx), Sadio Diallo (xx), Adem Büyük (xx)(Dk. 62 Seth xx), Khalid Boutaib (xx)
GOLLER: Dk. 9 (P) - Dk. 66 Deniz Kadah, Dk. 90 El Kabir (Antalyaspor) - Dk. 45 Aytaç Kara (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Adem Büyük, Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor) - Emre Güral, Doukara (Antalyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 52 Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor)

Antalyadaki çılgın maçta 4 gol, 1 penaltı, 1 kırmızı kart

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Antalyadaki çılgın maçta 4 gol, 1 penaltı, 1 kırmızı kart

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