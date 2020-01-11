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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2020 - 19:23,Son Güncelleme:/

Antalya'da Hagi sürprizi! Terim ile hasret giderdiler

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Antalya'da Hagi sürprizi! Terim ile hasret giderdiler

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve teknik adamı Gheorge Hagi de hazırlık kampı için Antalya'ya tercih etti.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Romen teknik adamın çalıştırdığı Vitorul Constata takımı Galatasaray'ın hazırlık maçı yaptığı sahanın yanında antrenman yaptı.

Çalışma öncesinde Hagi, birlikte önemli başarılar yaşadığı eski teknik direktörü Fatih Terim'in yanına geldi ve ikili hasret giderip kısa süre sohbet etti.

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