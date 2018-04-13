Antalya’da gündem Eto’o!
Başkan Cihan Bulut, “Eto’o oyuncularımızı aramış” diyerek eski futbolcusuna tepki gösterirken, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ise, “Benca onu güzel bir jestle karşılayalım” ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ise olaya bambaşka bir yönden yaklaştı.
Kırmızı-Beyazlı ekibin hocası, eski futbolcuları için övgü dolu sözler sarfetti ve ekledi:
“Bakıyorum bazı gerginlikler falan gündeme geliyor, bence hiç bunlara gerek yok. Bizim şu anda gerginlik yaratacak bir durumumuz yok. Biz tamamen sahaya odaklanalım. Taraftarlarımızdan ricam o. Eto’o bize hizmet etmiş, kulübün formasını terletmiş önemli bir oyuncu. Bence güzel bir şekilde onu jestle karşılayalım. Zaten, sahaya çıkıp futbol adına herkes elinden geleni yapacak. İnşallah iyi bir sonuçla sahadan ayrılırız. Ondan sonra da diğer maçlarımıza hazırlanırız.”
‘Eto’o oyuncularımızı aramış’
Eto’o’nun Antalyaspor’da sözleşmesi biten oyuncuları aradığı iddiası gündeme damga vurmuştu. Bu konu hakkında konuşan Başkan Cihan Bulut, “Bize gelen duyumlar Eto’o’nun futbolcularımızı aradığı yönünde. Önemli bir karşılaşma öncesi doğru bir davranış değil fakat bu konuyu araştırmak TFF’ye düşer. Benim isteğim Antalya ve Antalyaspor camiasının gündeminden Eto’o’yu çıkarmak. Biz Eto’o’yu gündemimizden çıkardık. Tek düşüncemiz Konyaspor karşısında galip gelmek” diye konuştu.
FANATİK
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