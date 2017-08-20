Antalya'da goller var, kazanan yok!

Stat: Antalya
Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Salih Dursun, Diego, Sakıb Aytaç, Charles (Dk. 46 Yekta Kurtuluş), Zeki Yıldırım (Dk. 74 Chico), El Kabir (Dk. 62 Emre Güral), Maicon, Aydın Karabulut, Eto'o
Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Serginho (Dk. 78 Eray Ataseven), Sissoko (Dk. 84 Muğdat Çelik), Barbosa, Soner Aydoğdu (Dk. 81 Ioan Hora), Olcan Adın, Paulo Henrique
Goller: Dk. 5 Serginho, Dk. 85 Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor), Dk. 18 Aydın Karabulut, Dk. 77 Maicon (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Zeki Yıldırım, Dk. 57 Salih Dursun, Dk. 76 Maicon (Antalyaspor), Dk. 58 Soner Aydoğdu, Dk. 64 Serginho (Akhisar Belediyespor)