Antalya'da gol düellosu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntalya'da gol düellosu
GeriFutbol Antalya'da gol düellosu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
15.01.2019 - 21:16, Son Güncelleme:

Antalya'da gol düellosu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da gol düellosu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor ile Göztepe 3-3 berabere kaldı.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu , Serkan Çimen , Önder Yılmaz

ANTALYASPOR: Ferhat - Celuska (Dk. 46 Mustafa İnan ), Harun Alpsoy , Chico , Charles , Osman Çelik , Birkan Öksüz (Dk. 87 Cissokho), Drole , Sergen Yatağan (Dk. 77 Halil İbrahim ), Mevlüt , Musa Nizam

GÖZTEPE: Eren - Kadu , Titi , Grillo (Dk. 71 Berkan Emir ), Poko , Ngando (Dk. 71 Deniz Kadah ), Borges , Halil Akbunar , Gouffran (Dk. 46 Yasin Öztekin ), Tayfur Bingöl , Jerome

GOLLER: Dk. 9 - Dk. 68 (P) Mevlüt, Dk. 30 Drole (Antalyaspor) - Dk. 54 Ngando, Dk. 58 Kadu, Dk. 86 (P) Borges (Göztepe)

SARI KART: Jerome (Göztepe)

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Antalyaspor atağında, Harun Alpsoy taç çizgisine yakın bir noktadan topu ceza alanına ortaladı. Mevlüt kale önünde topa ayağının içiyle gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Eren'in müdahale çabalarına rağmen ağlara gitti: 1-0.

15'inci dakikada Borges ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top Borges'in müdahalesi ile oyun alanına geri döndü.

30'uncu dakikada orta alandan aldığı topla rakip ceza alanına kadar giren Drole, rakip oyuncuları çalımlayarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-0.

33'üncü dakikada Antalyaspor ceza alanında oluşan karambolde Titi topu ağlara bıraktı. Ancak, maçın hakemi gol öncesinde kaleci Ferhat'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

İlk yarı Antalyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile kapandı.

54'üncü dakikada Borges sağ çaprazdan ceza alanı içine ortasını yaptı. Kale önünde topa yükselen Ngando'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.

58'inci dakikada Göztepeli Yasin Öztekin, Antalyaspor yarı alanında düşürüldü. Serbest vuruşu da Yasin kullandı. Kale önüne kadar gelen topa yükselen Kadu meşin yuvarlağı kafa ile kaleci Ferhat'ın uzanamayacağı köşeye gönderdi: 2-2.
67'nci dakikada Antalyasporlu Sergen, ceza alanı içinde Göztepeli Kadu tarafından düşürünce hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

68'inci dakikada penaltıyı kullanan Mevlüt topu üst direkten ağlara bıraktı: 3-2.

81'inci dakikada Borges ceza alanı içinde topa kafa ile vurdu. Kaleye giden topu Halil İbrahim çizgi üzerinden ayaklarıyla kornere gönderdi.

85'inci dakikada Halil İbrahim'in ceza alanı içinde Kadu'ya müdahalesine önce devam kararı veren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR hakeminin uyarısı ile saha kenarına gelerek pozisyonu tekrar izledi ve ardından penaltı kararı verdi.
86'ncı dakikada Borges'in kullandığı penaltı atışı ile Göztepe skora eşitliği getirdi: 3-3.

Maç 3-3 sona erdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Antalya'da gol düellosu

Transfer resmen açıklandı! Ryan Babel Fulham'da

Trabzonspor, Kucka’yı KAP’a bildirdi

Antalyaspor Göztepe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak izlenecek? Türkiye Kupası