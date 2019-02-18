Antalya'da gerginlik! Emre Belözoğlu...
Başakşehir'in Antalyaspor ile karşılaştığı maçta, Emre Belözoğlu ile Charles arasından gerginlik yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir'in karşılaştığı maçta gerginlik yaşandı.
Müsabakanın ilk yarısında bir pozisyon sonrası Başakşehirli Emre ile Antalyalı futbolcu Charles arasında tartışma yaşandı.
İki oyuncuyu Arda Turan ve araya giren diğer futbolcular sakinleştirdi.
Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ise iki futbolcuyu da uyarmakla yetindi.
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