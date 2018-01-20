Antalya'da dev organizasyon! 7 bin satrançcı...

Şampiyona, 81 şehirden 2 bin 870 sporcunun ve ailelerinin katılımıyla 7 bin kişilik dev bir organizasyona dönüşecek. Şampiyonada, 7 yaşından 70 yaşına kadar farklı yaş kategorilerindeki usta satranççılar mücadele edecek.

TARİHE GEÇECEK

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, küçük, yıldız ve emektar sporcularıın yarışacağı Türkiye Şampiyonalarının, “Dünyanın en geniş katılımlı satranç şampiyonası” olarak tarihe geçeceğini belirtti. Tulay, “Yeni bir rekoru daha ülkemize taşıyacağız. 2016 yılında 5 bin, 2017 yılında 6 bin kişi katılmıştı. Bu yıl 7 bin kişiye ulaştık. Satrançta dünyanın en güçlü 5 ülkesi arasına girdik. Son 5 yılda dünya listesine adını yazdıran 5 genç ‘Büyükusta’mızla ‘Genç Büyükustalar Ülkesi’ olarak anılmaya başladık” dedi.



HER YAŞTAN SPORCU HAMLE YAPACAK

Şampiyonalar, yarın Antalya Rixos Sungate Otel’de düzenlenecek törenle başlayacak. Türkiye Küçükler Şampiyonası’nda 7-12 yaş kategorisinde 2 bin 130, Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’nda 13-18 yaş kategorisinde 657 ve Türkiye Emektarlar Şampiyonası’nda 83 sporcu olmak üzere toplamda 2 bin 870 sporcu şampiyonluk için yarışacak. 9 turluk çekişmeli mücadelelerin ardından şampiyonalar, 26 Ocak Cuma günü kapanış töreni ile sona erecek.



DİKKAT ÇEKEN YARIŞMACILAR

Yeni tanıştığı satranç sporunda kısa sürede önce Türkiye Şampiyonu, ardından 2017 yılında Avrupa Okullar Şampiyonası dördüncüsü olan 8 yaşındaki Mardinli Nazlı Demir, satranç sporu ile engelleri aşarak Türkiye’nin takdirini kazanan Artvinli 13 yaşındaki Yusuf Kaya ve “Sevgi Evleri Projesi” ile satranca başlayan, “kimsesizliğimi satrançla geçmişte bıraktım” sözleriyle dikkat çeken Ahmet Doğan da şampiyonalarda yarışacak sporcular arasında. 7 yaşındaki Düzceli Emir Öztürk ile Sivaslı Misrina Ütük şampiyonaların en küçük sporcuları, Ankara’dan 70 yaşındaki Hamza Topaloğlu ise en tecrübeli sporcusu olacak. Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonalarında başarılı olan sporcular, Dünya ve Avrupa; Yaş Grupları, Okullar Şampiyonaları ile uluslararası ve ulusal turnuvalara davet edilecek. Emektarlar Şampiyonası’nda derece elde eden sporcular ise uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etme hakkına sahip olacaklar.

EV SAHİBİ TÜRKİYE

Türkiye, bu yıl, Dünya Gençler Şampiyonaları, Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı’na; 2019 Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası ve 2020 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonasına evsahipliği yapacak.