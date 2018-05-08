Antalya Turnuvası’nda şampiyon Stereos
Türkiye’nin en çok oynanan FPS oyunu Wolfteam’in ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 kapsamında düzenlenen Wolfcity turnuvalarının ikinci ayağı Antalya’da düzenlendi.
Antalya’da 6 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen Wolfcity Turnuvası’nın 2’nci ayağında 16 takım İstanbul’da yapılacak finale hak kazanmak için mücadele etti. Büyük mücadelenin sonunda Stereos şampiyon olmayı başaran takım oldu.
Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye’nin 8 farklı ilinde düzenlediği Wolfcity Turnuvası’nın 2’nci ayağını 6 Mayıs 2018 tarihinde Antalya’da gerçekleştirdi. Ay Işığı İnternet Cafe’de düzenlenen Wolfcity Antalya Turnuvası’na 16 Takım/ 80 Oyuncu katıldı. İzleyicilerin de yoğun ilgi gösterdiği turnuvada Stereos takımı güçlü rakiplerini yenerek şampiyon oldu.
Turnuvalar 8 şehirde düzenleniyor
Türkiye’de 7 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Trabzon, İstanbul, Bursa ve Antalya olmak üzere 8 şehirde ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 kapsamında Wolfcity Turnuvalarını düzenliyor. Bir sonraki turnuva 20 Mayıs 2018 tarihinde Trabzon’da yapılacak.
Antalya’da düzenlenen turnuvada başarılı olan takım, İstanbul’da düzenlenecek ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 finallerinde de mücadele etme imkanı kazandı. 2018 finallerine katılmanın yolu Wolfcity Turnuvası’nda başarılı olmaktan geçiyor.
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