Ansu Fati: 'Umarım hep Barça'da kalırım'
Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Ansu Fati, hayalinin her zaman Barcelona’da oynamak olduğunu söyledi.
Biassau doğumlu futbolcu, “Umarım hayatımın sonuna kadar burada kalabilirim” dedi.
Barcelona altyapısından yetişen Fati, bu sezon 2'si Şampiyonlar Ligi, 7'si ligde olmak üzere 9 maçta A Takım forması giydi. Fati bu maçlarda 2 gol ve 1 asist gerçekleştirdi.
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