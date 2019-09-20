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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.09.2019 - 16:58, Son Güncelleme:

Ansu Fati için İspanya Milli Takımı yolu açıldı!

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İspanya'da Bakanlar Kurulu'nun onayıyla, Barcelona'nın 16 yaşındaki Gine Bissaulu futbolcusu Ansu Fati'yi İspanyol vatandaşlığı verilerek, genç forvetin İspanya Milli Takımı'na çağırılmasının önü açıldı.

Gine Bissau'da 2002 yılında dünyaya gelen ve 2009 yılından bu yana İspanya'da yaşayan Fati, Barcelona'da sezon başından itibaren ortaya koyduğu futbolla dikkati çekiyordu.

İspanya Futbol Federasyonu'nun girişimi sonrasında İspanyol vatandaşlığı alan Fati, artık İspanya Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılabilecek.

Şampiyonlar Ligi tarihinde forma giyen en genç ve La Liga'da ise en genç futbolcu olma özelliğine sahip Fati'nin 26 Ekim'de Brezilya'da başlayacak 17 Yaş Altı Dünya Futbol Şampiyonası için İspanya Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılması bekleniyor.

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Hollandalı yelkenci Nicole Van Der Velden'e de İspanyol vatandaşlığı verildiğini açıkladı.

Velden özel bir izinle Aarhuz'daki Dünya Şampiyonası'nda İspanya adına yarışmıştı. 

Ansu Fati için İspanya Milli Takımı yolu açıldı

Ansu Fati için İspanya Milli Takımı yolu açıldı

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