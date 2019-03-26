Annesinden Salah'a: Baban yapsa boşardım
Liverpool'un Mısırlı yıldız golcü oyuncusu Salah'ın annesiyle yaptığı WhatsApp konuşması ortaya çıktı. Annesi, bir kadın hayranının Salah'a sarıldığı fotoğrafa, "Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım" yorumunda bulundu.
Liverpool'un golcüsü Salah annesiyle yaptığı WhatsApp konuşmasını yayınladı. Annesi, bir kızın Salah'a sarıldığı fotoğrafa, "Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım" şeklinde yorum yaptı.
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, Dubai'deyken hayranlarıyla buluştu. Salah, özellikle kız hayranlarının ilgisinden memnun olurken, bu durumdan pek de hoşlanmayan biri vardı.
SALAH'IN ANNESİ KIZDI
Salah, annesi ile WhatApp'ta yaptığı konuşmanın görüntüsünü Instagram'dan paylaştı.
Paylaşımda Salah'ın annesi şu ifadeleri kullanıyor: "Bu ne? Aman Allah'ım. Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım."
Annesinin bu yorumuna gülen Salah, cevap olarak ise gülücük emojisi gönderdi.
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