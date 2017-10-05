Şu anda 52 yasında olan Annemarie Verstappen, aynı zamanda Fenerbahçe’nin yeni transferi Vincent Janssen’in annesi. Dünya şampiyonu yüzücü bir annenin yine sporcu olan oğlu Janssen. 2020’ye kadar Tottenham’la kontratı bulunan 23 yaşındaki Janssen, bu yıl Fenerbahçe’de kiralık olarak oynuyor. Janssen’in bu sezon yapılan en başarılı transfer olduğunu düşünüyorum, ileriki haftalarda performansı ve golleriyle bunu daha iyi göreceğiz.

F.Bahçeli Janssen’in annesi Annemarie Verstappen, Dünya şampiyonu eski bir yüzücü.

FENERBAHÇE DOĞUS

Hayalleri, en güzel rüyaları gerceğe dönüştüren takım, 2017 Euroleague şampiyonu Fenerbahçe. Önce Madrid, sonra Berlin’deki Final Four ve orada son saniyelerde kacırılan o kupa. Sonunda İstanbul’daki Final Four’da “Bu sene o sene” diye baslayıp Avrupa’da basketbolun 1 numaralı kupasını kazanan Euroleague şampiyonu Fenerbahçe... Efsane Obradovic ve onun muhteşem takımının emeği, her yıl giderek artan istikararlı performansı ne kadar takdir edilse az.

Yeni adıyla Tahincioğlu Basketbol Ligi bu hafta sonu başlıyor. Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş kendi evinde cumartesi günü saat 13:00’de Banvit maçıyla lig sezonunu açıyor. Geçen sezonun takımından bugüne gelirsek, Fenerbahçe Doğus, aslında hücumda ve savunmada gidenlerin yerini dolduracak transferleri büyük ölçüde yaptı denilebilir. Kadronun hem kısa hem de uzun rotasyonunun en önemli isimleri Bogdanovic ve Udoh’un ayrılmaları üzdü, gözler bir süre onları arayacaktır. Yerlerine gelen Thompson ve Guduric... Aslında Guduric’in Nunnally’nin yerine yapılmış bir takviye oldugu da düşünülebilir. Bogdanovic’in yerini dolduracak asıl isim Wanamaker. Tüm takımı maç boyu sürükleyebilen, kritik anlarda çok iyi top kullanan, Avrupa’nın sayılı guard’larından biri, belki de Sergio Llull’dan sonra artık en iyi ikinci isim denilebilir.

İKİ BÜYÜK FAVORİ

Gençlerden özellikle Egehan’ın şans verildiğinde takıma çok katkısı olabilir. F.Bahçe Doğuş icin yeniden heyecanlı ve güzel olacağı beklenen bir sezon başlıyor. F.Bahçe ve Doğuş’un değerli is birliğiyle bu sene de F.Bahce, Real ile birlikte 2018 Euroleague şampiyonluğunun en büyük favorisi olacaktır. Belgrad’da oynanacak Final Four, Obradovic’in kendi ülkesi olmasından ötürü de ayrıca anlamlı olacak. Taraftarın en sevdiği deyimle, ‘Dünyanın en güzel takımı’nın yolu açık olsun.

FENERBAHÇE VE AYKUT KOCAMAN

Kazanılan Alanyaspor ve Beşiktaş maclarindan sonra gelen Akhisar deplasmanındaki yenilgi beklenmedikti. Evet Fenerbahçe kötü oynadı kazanmayı haketmedi ama bu, maçtaki rövanş görünümlü bariz hakem hatalarını haklı çıkarmaz. Takımın performansını yükseltmek ve oyunu için alternatifler üretmek ise Kocaman’ın sorumluluğunda. Şimdi milli maçlar için verilen arayla yeniden sadece saha içine ve kendi futboluna konsantre olup yola devam etme zamanı. Bu maça, kazanılan derbi sonrası rehavetle bir kaza diye bakıp geride bırakmak gerek. Beşiktaş maçında görduğümüz mücadeleci, iyi pas yapan ve ileri oynayan o heyecanlı takımı yeniden görebileceğimizi düsünuyorum. Bundan sonra Fenerbahçe’nin maç seçmeden her karşılaşmaya derbilerde olduğu gibi yüksek motivasyonla cıkması gerek. Takımın son hafta estirilen olumsuz havaya rağmen ileriki haftalarda sabırla ve taraftar desteğiyle istikari yakalayabileceğini düşünuyorum. Deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisi de lig için dönüm maçlarından biri olacaktır.