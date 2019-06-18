Anlaştığını açıkladı! İstanbul'a geliyor... | Son dakika transfer haberleri...

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Kolarov, Romalı yöneticilere “Lütfen kolaylık sağlayın. Tercihim Fenerbahçe” dedi.
Fenerbahçe'nin kesin anlaşma sağladığı Sırp sağ bek Alexander Kolarov'un Roma ile 1 yıllık daha anlaşması bulunuyordu. Romalı yöneticilerle bir görüşme yapan Kolarov'un "Lütfen zorluk çıkarmayın. Fenerbahçe ile anlaştım. Ailemi de ikna ettim" dediği bildirildi.
Kolarov'un Torino ağlarına gönderdiği harika frikik golünü izliyoruz...
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