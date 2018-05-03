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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
03.05.2018 - 08:46, Son Güncelleme:

Anlaştığı yıldız ismin geliş tarihini açıkladı! Yıldırım bombası...

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Anlaştığı yıldız ismin geliş tarihini açıkladı! Yıldırım bombası...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ankara'da katıldığı Fenerbahçeli İşadamları Derneği organizasyonda flaş açıklamalar yaptı.

 

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ankara'da Fenerbahçeli İşadamları Derneği'nin (AFİDER) organizasyonuna katıldı. Daha önce dünyaca ünlü bir futbol otoritesi ile anlaştıklarını kamuoyuyla paylaşan- Yıldırım, dün bu kişinin ismini sır gibi saklarken geliş tarihini 'Dünya Kupası sonrası' olarak açıkladı.

İşte Başkan Yıldırım'ın sözlerinden önemli satırbaşları...

- Futbolun kalkınması projemizle ilgili olarak, Avrupa'nın önemli bir ismi ile anlaştık. Kendisi Dünya Kupası için Rusya'ya gidiyor. Dünyada bu konunun denenmiş ve başarıya ulaşmış modelinin yaratıcısı ve uygulayıcısı. Dünya çapında bir otorite. Kendisinin ismini Dünya Kupası'nın ardından duyuracağız. Bu proje, Türk futbolu için örnek teşkil edecek.

- Esasen bu projeyi TFF'nin yapması lazımdı. Biz, bütün ülke çapında "Fenerbahçe Modeli" olarak bir kalkınma projesi hedefiyle projeye başlıyoruz.

- 2007-2008'deki gibi sportif anlamda başarılı olan Fenerbahçemizi yeniden o seviyelere çekerek bırakacağım. Benim 20 yıllık başkanlığım, aileme bırakacağım en büyük mirastır. İnanıyorum, haklı olan davamızda, maddi kayıplarımızın hepsini geri alacağız.

Anlaştığı yıldız ismin geliş tarihini açıkladı Yıldırım bombası...

HERKES PEŞİNDE
Fenerbahçe'nin hedefindeki ismin kim olduğu da ortaya çıktı. O isim Jose Boto... 2010 yılından bu yana Benfica scout şefliği yapan Boto, kulübün para basmasını sağladı. Futbol dünyasına 1996 yılında, Lizbon yakınlarında Alverca ve Sacavenense'de antrenörlük yaparak 'merhaba' diyen Boto, kısa bir süre sonra da kendisini Benfica'nın oyuncu izleme komitesinde buldu. Portekiz basını geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin Boto'yu istediğini, M.United ve S.Donetsk'in de Portekizli'nin peşinde olduğunu belirtmişti.

35 MİLYONA SATTI
Portekizli Renato Sanches, Boto'nun parlattığı yıldızlardan. 20 yaşındaki orta saha, 2016- 2017 sezonunda Benfica 2. takımından Bayern Münih'e gitti. Kulübüne maliyeti olmayan oyuncu buna karşılık 35 milyon Euro kazandırdı. (Sabah)

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