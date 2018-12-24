Anlaşma tamam! İmza an meselesi...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
24.12.2018 - 08:54, Son Güncelleme:

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Beşiktaş'ta Pepe'nin ardından Vagner Love'da takımdan ayrılıyor.

Beşiktaş’ta devre arası bir hayli hareketli geçecek... Pepe ile geçtiğimiz hafta yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar’da, gidecek ikinci ismin Vagner Love olması bekleniyor.

Alacakları zamanında yatırılmadığı için kulübü şikayet eden tecrübeli forvet, bu hareketi nedeniyle gözden düşmüştü. Brezilyalı oyuncu, ülkesinin köklü takımlarından Flamengo’ya gitmeye hazırlanıyor.

Şampiyonluk kadrosu kuran ve Galatasaray’dan da Mariano ile daha önce söz kesen Flamengo, Vagner Love ile büyük ölçüde el sıkıştı. Tek sorun yıldız ismin bonservisi. Love, Beşiktaş’tan bonservisini bedelsiz olarak talep etti.

LARİN VE TOLGAY DA YOLCU
Öte yandan Larin ve kadro dışı olan Tolgay Arslan’ın da Ocak ayında Beşiktaş’tan gitmesine kesin gözle bakılıyor. Yeni kontrat teklif edilen oyunculardan Babel ile Adriano’nun durumu ise belirsiz. Bu iki isim, yeni sözleşmeyi kabul etmezlerse, devre arasında bonservis kazandırmaları için satılabilirler.

"Ben şu anda görevimin başındayım"Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 4-1 yenildikleri maçta zihinsel ve fiziksel dağınıklık yaşadıklarını söyledi. Şenol Güneş, istifa edip etmeyeceği sorusu üzerine ise "Ben şu anda görevimin başındayım. Bu maçtan sonra ilk yarı değerlendirilir, konuşulur. Ne ligin sonucunu biliyorum ne kararları biliyorum." değerlendirmesi yaptı.
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