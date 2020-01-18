Haber Giriş: 18.01.2020 - 11:01,
Anket | Devre arasında yapılan en iyi transfer sizce kim?
Süper Lig'de devre arasında yapılan 10 transferi sizler için sıraladık, en iyisini seçmenizi istedik. İşte adaylar...
Devre arası transfer döneminde Süper Lig takımları kadrolarına birçok takviye yaptı. Biz de 10 transferi seçtik ve en iyisi kim diye sizlere sorduk. 10 seçenekten en fazla 3 şıkkı seçebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...
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