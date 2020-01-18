MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAnket | Devre arasında yapılan en iyi transfer sizce kim?
GeriFutbol Anket | Devre arasında yapılan en iyi transfer sizce kim?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.01.2020 - 11:01,Son Güncelleme:/

Anket | Devre arasında yapılan en iyi transfer sizce kim?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anket | Devre arasında yapılan en iyi transfer sizce kim?

Süper Lig'de devre arasında yapılan 10 transferi sizler için sıraladık, en iyisini seçmenizi istedik. İşte adaylar...

Devre arası transfer döneminde Süper Lig takımları kadrolarına birçok takviye yaptı. Biz de 10 transferi seçtik ve en iyisi kim diye sizlere sorduk. 10 seçenekten en fazla 3 şıkkı seçebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

Anket | Devre arasında yapılan en iyi transfer sizce kim

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle