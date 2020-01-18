Anket | Devre arasında yapılan en iyi transfer sizce kim?

Devre arası transfer döneminde Süper Lig takımları kadrolarına birçok takviye yaptı. Biz de 10 transferi seçtik ve en iyisi kim diye sizlere sorduk. 10 seçenekten en fazla 3 şıkkı seçebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...





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