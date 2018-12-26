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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
26.12.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Ankaragücü'nün yükselişi kısa sürdü!

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Ankaragücü'nün yükselişi kısa sürdü!

MKE Ankaragücü, 6 yıl aradan sonra çıktığı Spor Toto Süper Lig'in ilk 17 haftalık bölümünde istikrarlı bir görüntü sergileyemedi.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen lige iyi bir giriş yapan başkent ekibi, ilk 11 haftada 19 puan topladı ve 5. sırada yer aldı. Bu haftadan itibaren düşüşe geçen Ankara temsilcisi, ilk yarının bitimine kalan 6 maçta sadece 1 puanı hanesine yazdırabildi. Sarı-lacivertliler, ilk 11 haftada Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Kayserispor'u yenerken, Trabzonspor ile berabere kaldı ve 19 puana ulaştı. MKE Ankaragücü, ilk yarının son 6 haftasında ise sadece deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak puan aldı.

- En istikrarlı isim Faty

MKE Ankaragücü'nde ilk yarının en istikrarlı futbolcusu, Ricardo Faty oldu. Senegalli futbolcu, 17 haftalık periyotta bin 408 dakika sahada kalarak başkent ekibinin en çok süre alan oyuncusu olarak dikkati çekti. Bu futbolcuyu, bin 229 dakikayla Tiago Pinto, bin 209 dakikayla Mostapha El Kabir ve bin 196 dakikayla Erdem Özgenç takip etti.

- Takımın en golcüsü El Kabir

MKE Ankaragücü, ligin ilk yarısında rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Sarı-lacivertlilerde, forvet hattında görev yapan Mostapha El Kabir, attığı 6 golle takımının en skorer oyuncusu oldu. El Kabir'i, 3 golle orta saha oyuncusu Faty takip ederken, Pinto, Erdem Özgenç, Bifouma, İlhan Parlak, Kenan Özer, Mokhtar, Kubilay Kanatsızkuş, Cerci birer gol kaydetti. Başkent temsilcisi, kalesinde ise ligin en çok gol gören takımları arasında yer aldı. Sarı-lacivertliler, kalesinde gördüğü 26 golle, ligin bu anlamda en kötü istatistiğe sahip 4 takımından birisi oldu.

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- 2 kırmızı, 39 sarı

MKE Ankaragücü futbolcuları, ligin ilk bölümünü 2 kırmızı ve 39 sarı kartla tamamladı. 17 haftayı 39 sarı kartla bitiren Ankara temsilcisinde, Bifouma ve Kone kırmızı kart gören isimler oldu.

- Stat sorunu

19 Mayıs Stadı'nın yıkılması sonrasında maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynamaya başlayan MKE Ankaragücü, bu stattaki zemin problemi nedeniyle karşılaşmaların bir bölümünü başka kentte oynamak zorunda kaldı. Sarı-lacivertliler, iç sahada oynaması gereken Akhisarspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarına Afyonkarahisar'da, Beşiktaş ve Göztepe mücadelelerine ise Kayseri'de çıktı. Başkent temsilcisi, iç saha avantajını kullanamadığı bu karşılaşmalarda sadece Akhisarspor'u yenerken diğer 3 maçını kaybetti.

- Kartal gitti, Bektaş geldi

MKE Ankaragücü'nü geçen sezon Spor Toto Süper Lig'e taşıyan teknik direktör İsmail Kartal ile 16. haftanın ardından yollar ayrıldı.

16. haftada Demir Grup Sivasspor'a 4-0 kaybedilen maçın ardından İsmail Kartal'ın basın toplantısında, maddi kaynak oluşturulmadığı eleştirileri sonrasında kulüp yönetim kurulu, Kartal'ı görevinden aldı. İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Bayram Bektaş ile anlaşan sarı-lacivertliler, Bektaş yönetiminde çıktığı Göztepe maçını 3-0 kaybetti.

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