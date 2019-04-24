Ankaragücü'nün Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor!
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü.
Antrenmana ısınmayla başlayan sarı-lacivertliler, sonrasında dar alanda değişmeli 8'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Taktik idmanın ardından başkent ekibinin futbolcuları çift kale maç oynadı. Sarı-lacivertliler, hücuma yönelik çalışmayla antrenmanı tamamladı.
MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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