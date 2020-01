Ankaragücü’nün Arjantinli oyuncusu Oscar Scarione: ''Şu an yüzde yüz hazırım''

Ankaragücü’nde ligin ilk yarısında yaşadığı sakatlıklar yüzünden sadece ligin son haftasında Denizlispor karşısında sahaya çıkabilen, bu maçta da attığı 2 golle takımına 1 puanı getiren isim olan Oscar Scarione, takımının Antalya kampında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Hazırlıkların iyi geçtiğini belirten Scarione, "Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Zaten burada zamanı çalışmak için kullanıyoruz. Hava koşullarından dolayı dün sadece fitness yapabildik ama kamp genel olarak iyi gidiyor" diye konuştu.



"BASİT GOLLER YEMEMEMİZ GEREKİYOR"



Süper Lig’de geriden kalan 17 haftada basit goller yediklerini ifade eden tecrübeli futbolcu, "Ligin ilk yarısında çok basit ve erken goller yedik. İstediğimiz galibiyete ulaşamadık. Öncelikle bunu engellememiz gerekiyor. Bu bizim için bir problem. Bazen kazanmak için riskler almak gerekiyor. Bizim önceliğimiz basit goller yememek, daha sonrasının geleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"ÖNEMLİ OLAN MAÇ İÇİNDE ÇÖZÜMLER ÜRETMEK"



Takımın durumu hakkında toplantılar yapılıp konuşulduğunu, ancak çözümün yine saha içinde olduğunun altını çizen 34 yaşındaki 10 numara, "Takım olarak toplantılar yapıp konuşsak da çözümleri saha içinde bulmamız gerekiyor. Bazen bütün gün konuşmak, ya da birinin çözümü bildiği halde konuşması fayda sağlamıyor. Bizim için önemli olan maç içinde çözümler üretmek. İşimizi saha içinde kolaylaştırmak" İfadelerini kullandı.



"ÇOK ANLAMLI 2 GOLDÜ"



Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında oynanan Yukatel Denizlispor maçında attığı 2 golle takımına puan getirmesi sorulan Scarione şöyle cevap verdi:



"Bu benim için inşallah iyi bir başlangıç olur. Benim için de çok özeldi. Uzun süre sakatlıklarla boğuşup, uzun süre top oynayamadım. Gerçekten bu iki gol benim için çok anlamlı ve özeldi. Beni seven arkadaşlarım, dostlarım beni kutladılar ancak özel bir konuşma olmadı."



"PATRON EŞİM"



Futbol hayatının sonra ermesinin ardından Türkiye’de yaşayabileceklerini söyleyen Scarione, "Büyük olasılıkla Türkiye’de yaşayabiliriz. Eşim burayı çok seviyor. O da patron olduğuna göre... Burada kalabiliriz diye düşünüyorum" dedi.



"SON 3 AYDA, 3 FARKLI SAKATLIK YAŞADIM"



Son 3 ayda, 3 farklı sakatlık yaşadığını vurgulayan Scarione, "Son 3 ayda 3 farklı sakatlık geçirdim. Sakatlıkların sebebini bulmaya çalışıyordum ancak bulamadım. Şu an için yüzde yüz iyileştim ve sakatlıklar geride kaldı. Her futbolcu için önemli olan sahaya çıktığı zaman gol atıp, asist yapmaktır. İnşallah benim için de ligin ikinci yarısı böyle olur diye düşünüyorum. En önemlisi, benim için en özeli Denizlispor maçını iyi bitirdim ve maç sonrasında ağrı hissetmedim" şeklinde konuştu.



"YÜZDE YÜZ HAZIR OLURSAM HOCA DA KULLANIR"



Teknik direktör Mustafa Kaplan ile aralarında normal bir ilişki olduğunu ifade eden Oscar Scarione, konuşmasını şöyle tamamladı: "Futbolcu-teknik adam ilişkisi. Eğer bende yüzde yüz hazır olursam takım adına elimden geleni yapmaya çalışırım, böyle olunca da hocam da beni kullanır diye düşünüyorum."

