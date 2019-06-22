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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.06.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Ankaragücü'nün 30 milyon liraya ihtiyacı var

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Ankaragücü'nün 30 milyon liraya ihtiyacı var

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, kulübün ekonomik sıkıntılarını gidermek için çalıştıklarını ancak zorlandıklarını söyledi. Başkan Mehmet Yiğiner, transfer yasağı, yeni teknik direktör ve ekonomik sıkıntılarla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu. 

Kulüpte yönetici olmak isteyenlerin, gerekli maddi desteği vermesi gerektiğine dikkati çeken Yiğiner, "(Bu koltukta ben oturacağım!) diye bir derdim yok. Her şeyini bitirmiş, 1 lira parası kalmamış, ekonomik yönden sıkıntı yaşayan insanların da bu kulübe gelme şansı yüzde sıfır. Bedel ödemeden bu koltuğa kimse oturamaz. Bunu özellikle söylüyorum. Biraz siyasi sıkıntılar var. Yine başladık, egolar, koltuk savaşları, şunlar, bunlar... Bunları da aşarız inşallah. Herkes işine gücüne baksın." ifadelerini kullandı. 

Önlerindeki en önemli sıkıntının transfer yasağı olduğunu aktaran Yiğiner, "Transfer yasağını kaldırmamız lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Birer birer alacaklı futbolcu arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Bunlarla anlaşma yapıyoruz." diye konuştu. 

"30 milyon lira civarında paraya ihtiyacımız var" 

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, yaptıkları hesaplamalara göre sezon öncesi yaklaşık 30 milyon liraya ihtiyaçları bulunduğunu kaydetti.  Camiadan sabır isteyen Yiğiner, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Yapmış olduğumuz hesaplamalara göre, hem transfer yasağını kaldırmak hem de kulübümüze hoca ve futbolcu kazandırmak için sezon öncesinde 30 milyon lira civarında paraya ihtiyacımız var. Makine Kimya Endüstrisi (MKE), Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bizim katacaklarımızla beraber, hepsini bir araya getirdiğimizde, problemleri çok rahat aşacağımızı düşünüyorum. Biraz sabır. Hocayı aldığımızda, transfer yasağını kaldıramayınca daha farklı krizler çıkabilir. Burada sabretmemiz lazım. Bunun başka yolu yok." 

Kulübe destek kampanyası için kollar sıvandı 

Başkent ekibinin diğer kulüpler gibi çözülemeyecek problemleri bulunmadığını anlatan Mehmet Yiğiner, "Fenerbahçe'nin kampanyasının aynısını veya bir benzerini bizim de yapmamız lazım." açıklamasında bulundu.  Fenerbahçe'nin düzenlediği kampanyanın tüm sorunları çözemediğini ancak bir kamuoyu oluşturduğunu anlatan Yiğiner, "Ciddi miktarda da destek gördüler. Bir kampanya çalışmasını mutlaka başlatmamız lazım. Muhtemelen ay başından itibaren böyle bir kampanya yapmamız lazım." şeklinde konuştu. 

"Her şeyi birilerinden beklememek lazım." diyen Yiğiner, "Yönetim olarak bizim de kulübün gerçek sahibi taraftarlarla birlikte kulübümüzü ayağa kaldırmamız lazım. İhtiyacımız olan 30 milyon lirayı bizim karşılamamız lazım. Bunu karşıladığımızda, sezon sonuna kadar hiçbir problem yaşamayız." ifadelerini kullandı. 

MKE'ye sitem 

Mehmet Yiğiner, sponsorları konumundaki MKE'nin geçen sezon kendilerine ödeme yapmadığını söyledi.  Kulübün isminin MKE Ankaragücü olduğunu hatırlatan Yiğiner, şöyle devam etti: 

"Biliyorsunuz MKE'den ufak tefek destekler alıyorduk. Bizim sponsorumuz. Kulübün sahipleri de diyebilirsiniz. Baktığınızda diğer kulüpler devlet kurumlarından sponsorluk gelirlerini aldılar. MKE bize 1 lira ödemedi. Genel müdürle, bakan yardımcısıyla, bakanla görüştük. 'Onay bekliyoruz.' diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan onay bekliyorlar ama 1 yıl olmuş. Sezon bitti. Yeni sezona da aynı şekilde başlayacağız. Ciddi bir isim sponsoru bulabilirsek, MKE'yi bir kenara atabiliriz. Atmamız lazım çünkü zor zamanımızda bizim yanımızda olmuyor. Takım Süper Lig'e çıkmış, desteği kesiyorsun. Hep engellemelerle karşılaşıyoruz. Göğsümüzde MKE'yi taşıyoruz ama sponsorluk imzasını atmadılar. Anlaşma yok. İstediğimiz gibi hareket edebilirdik ama biz İmalat-ı Harbiye ruhuyla hareket edelim dedik. Ayrılmak istemedik. Diğer firmalar 1,5-2 milyon lira isim hakkı teklif ettiler ama kabul etmedik. Ancak o paradan da olduk." 

Eryaman Stadı'nın tahsisi 

Başkan Yiğiner, yeni sezon öncesi Eryaman Stadı'nın kendilerine tahsisinin henüz yapılmadığını aktardı.  Bürokraside işlerin ağır yürüdüğünü söyleyen Yiğiner, "Gençlik ve Spor Bakanlığına defalarla yazımızı yazmamıza rağmen, cevap gelmedi. Muhtemelen İstanbul seçimlerinden sonra bu stat bizlere tahsis edilecek. Stat tahsis edilmeden bizler kombine satamıyoruz. Bu haftayı da bekleyeceğiz, olmadı kombineleri satışa çıkaracağız. Ulusal Lisans almanız için stat tahsis yazısını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) vermeniz lazım. Bundan dolayı da sıkıntımız var. Burada top Gençlik ve Spor Bakanlığında." diyerek sözlerini tamamladı. 

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