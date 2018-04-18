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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
18.04.2018 - 11:13, Son Güncelleme:

"Ankaragücü'nü yenebilirsek, ligi ilk ikide bitiririz"

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"Ankaragücü'nü yenebilirsek, ligi ilk ikide bitiririz"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde ligi ilk iki içerisinde bitirebileceklerini belirti.

Sözeri, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Altınordu maçında "süper" diye nitelendirilebilecek, çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacakları maçın hem ilk 2 şanslarını sürdürmek, hem de play-off'taki yerlerini güçlendirmek adına çok önemli olduğunu vurgulayan Sözeri, şunları kaydetti:
"Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Keşke mağlup olduğumuz Erzurum, Denizli ve Giresun maçlarını da kazanabilseydik. 14 maçın 14'ünü de kazanmak kolay değil ama başarabilseydik bugün çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama sonuca bakmak lazım. Hafta sonu Ankara'da 30 bin seyirci önünde maç kazanmak kolay olmayacak. Muhtemelen bizim seyircimiz de olacaktır. Güzel bir mücadele bizi bekliyor. Moralliyiz, iyi hazırlanacağız. Çalışmalarımızı yapıyoruz, bugünden itibaren taktiksel çalışmalara başlayacağız. Rakibimizi biliyoruz, analizini yaptık, derslerimize çalışıyoruz."

Sözeri, bu maça ne kadar iyi hazırlanılması gerekiyorsa öyle hazırlanacaklarını aktararak, "Ankaragücü'nü yenebilirsek, ligi ilk ikide bitiririz. Elbette yanılabilirim ama büyük ihtimalle bu maçı kazanan ilk ikide olur. Kazanırsak ikili averaj zaten bizde, hem Ankaragücü'ne karşı hem de Ümraniye'ye karşı. Ankaragücü'nü yenersek ilk 2'den Süper Lig'e çıkma hedefi gerçekleşir diye düşünüyorum." diye konuştu.

İyi hazırlanıp, iyi motive olmaları gerektiğinin bilincinde olduklarını belirten Sözeri, Gaziantep'in Süper Lig'de olması gereken bir kent olduğunu, bunu da bu yıl yerine getirmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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