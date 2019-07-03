Ankaragücü'nü şoke eden tweet: ''9 aylık ödenmemiş maaşımdan...'
Ankaragücü'nün 31 yaşındaki futbolcusu Thomas Heurtaux, kulübünün doğum günü kutlama mesajına şok bir yanıt verdi.
Fransız futbolcu doğum gününü kutlayan Ankaragücü'ne sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yanıt verdi.
Tecrübeli isim, yaptığı paylaşımda Ankaragücü'nü etiketledi ve şu mesajı paylaştı:
"Merhaba Ankaragücü, doğum günü dilekleriniz için teşekkürler, bana bir hediye vermek isterseniz 9 aylık ödenmemiş maaşımdan 1 ayı ödeyebilirsiniz. Pazartesi görüşürüz..."
Bu mesajın ardından, Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Thibault Moulin de bir cevapta geldi: ''Aynı gemideyiz''
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