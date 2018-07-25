Ankaragücü'nden stadyum müjdesi
Ankaragücü, gelecek sezon ile ilgili stadyum açıklamasında bulundu.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama:
''Stadyum problemimizi çözüme kavuşturan ve Eryaman Stadı bitene kadar maçlarımızı Yenikent Stadyumu’nda oynayacak olmamızı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu’na, takımımızın Ankara’da oynayabilmesi ve taraftarlarımızın mağdur olmaması için azami gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Sayın Mustafa Tuna ve Gençlik Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan’a camiamız adına teşekkür ederiz.'' ifadeleri kullanıldı. (Ajansspor)
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